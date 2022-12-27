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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İtalyan Santarelli çalıştıracak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Daniele Santarelli oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 27.12.2022
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İtalyan Santarelli çalıştıracak

Istanbul

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirilmiştir." denildi.

Anlaşmanın detaylarının, gelecek hafta TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Daniele Santarelli'nin katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı belirtildi.

İtalya'nın Imoco Volley Conegliano ekibini 2017'den bu yana çalıştıran Santarelli, bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-2021 sezonu), 2 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda (2019, 2022) kupa sevinci yaşadı.

Milli takım kariyerinde 2018-2022 yıllarında Hırvatistan'da görev yapan İtalyan başantrenör, 2022'de başına geçtiği Sırbistan Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yaptı.

A Milli Takım'ı 2017'den bu yana çalıştıran Giovanni Guidetti ile kasım ayında yollar ayrılmıştı.

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