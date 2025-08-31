Dolar
Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Slovenya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda yarın Slovenya ile mücadele edecek.

Muhammed Boztepe  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Slovenya ile karşılaşacak

Bangkok

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak.

Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek organizasyonun sürpriz takımlarından biri olan Slovenya ise ABD'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlamıştı.

