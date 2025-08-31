A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın Slovenya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda yarın Slovenya ile mücadele edecek.
Bangkok
Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak.
Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maçını da set vermeden kazanan milli takım, Slovenya'yı da yenmesi halinde çeyrek finale yükselecek.
D Grubu'nda Çekya ve Arjantin'i geçerek organizasyonun sürpriz takımlarından biri olan Slovenya ise ABD'nin ardından grubu ikinci sırada tamamlamıştı.