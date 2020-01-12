A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlara katılmaya hak kazandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek, olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.
İstanbul/Ankara
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.
Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesine çok etkili başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla maçın hemen başında 4-1 öne geçti. Almanya'nın rakibini file önünde durdurmak için üçlü bloklara başvurduğu sette farkı 6 sayıya kadar çıkaran milliler (13-7), disiplinli oyunundan taviz vermediği seti 25-17 kazandı.
Daha dengeli başlayan ikinci sette Lipmann ve Orthmann'ı durdurmayı başaran ay-yıldızlılar, Eda Erdem Dündar'ın etkili servislerinden bulduğu sayılarla rakibine 9-6 üstünlük sağladı. Lipmann'ın dışarı giden smaç vuruşunun ardından durumu 22-19 yapan Türkiye, rakibine sayı vermediği bu bölümde Zehra Güneş, Hande Baladın ve Eda Erdem Dündar'ın etkili performansıyla seti 25-19 kazandı ve 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Üçüncü sette oyun disiplinini elden bırakmayan Türkiye, Naz Aydemir Akyol'un çizgiye gönderdiği etkili servisle molaya 9-6 üstün girerken, Hande Baladın ve Meliha İsmailoğlu'nun üst üste kazandığı sayılarla 4 sayılık avantaj yakaladı (15-11). Almanya'nın farkı kapattığı son bölümde, Orthmann'ın serviste hata yapmasıyla 23-22 öne geçen ay-yıldızlılar, art arda bulduğu sayılarla seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.
Tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı.
2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milliler, Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın milli voleybolculara tebrik
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 12, 2020
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılar #FileninSultanları! pic.twitter.com/RKmg0hEzf1
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Tebrikler Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar" ifadesinin yer aldığı bir görsel kullandı.
İletisinde "FileninSultanları" etiketine yer veren Erdoğan, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şentop, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
Olimpiyatlardayız... A Milli Kadın Voleybol Takımımız Almanya’yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ülkemize bu gururu yaşatan #FileninSultanlarını gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/u6gNgPGiiY— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 12, 2020
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Olimpiyatlardayız... A Milli Kadın Voleybol Takımımız Almanya'yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ülkemize bu gururu yaşatan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu: Tebrikler Filenin Sultanları
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya’yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde eden ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler #FileninSultanları!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 12, 2020
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'yı mağlup ederek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde eden ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu: A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden kutluyorum
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
"Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde göstermiş oldukları üstün performansla olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı gönülden kutluyorum. Son düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden millilerimizin bu yılki istikrarlı performansı, Tokyo 2020 öncesinde bizleri fazlasıyla mutlu etti. Hollanda'da Filenin Sultanları'nı bir an olsun yalnız bırakmayan gurbetçi kardeşlerimize de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."
Milli voleybolculara kutlama mesajları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
TFF'nin sosyal medya hesabından "Muhteşemsiniz #FileninSultanları!" başlığıyla yayımlanan tebrik mesajında, "Finalde Almanya'yı yenip 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan şampiyon Voleybol Milli Takımımız ve TVF yönetimini kutlar, ay-yıldızlılarımızın Türkiye'ye gurur veren başarılarının Tokyo'da da devam etmesini dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TBF'nin sosyal medya hesabında, "CEV Tokyo 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Kadın Milli Takımımızı tebrik ederiz. Tokyo'da başarılar #FileninSultanları!" paylaşımı yapıldı.
Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Finali'nde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na doğrudan katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten kutluyoruz." denildi.
Beşiktaş Kulübü de yayımladığı mesajda, "Tebrikler Filenin Sultanları. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya’yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı." ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "#FileninSultanları 2020 CEV Olimpiyat Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanıyor. Sizinle gurur duyuyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.