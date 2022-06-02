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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci maçında Çin'le karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ikinci maçında yarın Çin'le karşılaşacak.

Erkan Tiryaki   | 02.06.2022
A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci maçında Çin'le karşılaşacak

Ankara

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Milli takım, ilk maçında İtalya'yı 3-0 yenerek organizasyona iyi bir başlangıç yaptı. Çin ise ilk mücadelesinde Hollanda'yı 3-1'le geçmeyi başardı.

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