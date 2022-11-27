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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovenya'yı yendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'yı 80-74 yendi.

Mustafa Ünal Uysal, Emrah Oktay   | 27.11.2022
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovenya'yı yendi

Mersin/İstanbul

Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine oranla savunmada ve hücumda kontrollü oynayan ay-yıldızlı ekip, bu çeyreği 26-18 önde kapattı.

Karşılıklı atılan sayılarla geçilen ikinci periyotta milliler, ilk periyottaki üstünlüğünü koruyarak devreye 43-37 üstün gitti.

Üçüncü ve son periyotta rakibinin öne geçmesine fırsat vermeyen ay-yıldızlı ekip, salondan 80-74 galip ayrıldı

Maçtan notlar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, maça "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmada Türkiye'den Teaira McCowan 26, Slovenya'dan ise Zala Friskovec 27 sayı üretti.

Karşılaşmayı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan ve diğer ilgililer de izledi.

Maçtan galip ayrılan ay-yıldızlılar seyircilerle sevinç yaşadı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 4'te 4 yapan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlıların Mersin'de Slovenya'yı 80-74 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığımız 4 maçın dördünü de kazanarak çok büyük avantaj yakalıyoruz! Millilerimizi, Slovenya karşısındaki güzel oyunları ve galibiyetleri için kutluyorum. Bugün takımımızı yalnız bırakmayan Mersinli basketbolseverlere yürekten teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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