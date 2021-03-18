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Spor

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporculardan 229 madalya

İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Turkish Open 2021) mücadele eden milli sporcular, 60'ı altın toplam 229 madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 18.03.2021
8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporculardan 229 madalya

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-17 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği turnuva, büyükler kategorisinde olimpik sıralamaya puan verdi. Bu kategoride 4 kıta, 41 ülkeden aralarında olimpiyat şampiyonu sporcuların da yer aldığı önemli isimler mücadele etti. Büyükler kategorisinde 16 sıklette verilen 64 madalya 19 ülke arasında dağıldı.

Türk sporcular, 8 gün boyunca tüm kategoriler dikkate alındığında 60 altın, 58 gümüş ve 111 bronz olmak üzere toplam 229 madalya elde etti. Türkiye, olimpik puanın dağıtıldığı büyükler kategorisinde 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 13 madalya kazandı. Tokyo Olimpiyatları'na katılacak Nafia Kuş ile Emine Göğebakan ve Görkem Polat altın madalya kazanan isimler oldu.

Milli sporcular, olimpik puanın dağıtılmadığı kategorilerden gençlerde 16 altın, 16 gümüş ve 37 bronz, yıldızlarda 19 altın, 19 gümüş ve 39 bronz, poomsaede ise 22 altın, 20 gümüş ve 28 bronz madalya aldı.

Başkan Şahin: "Pandemiye rağmen güzel bir katılım oldu"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle yakın temas sporlarından tekvandonun çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Son dönemde dünya tekvandosu normalleşmeye çalışıyor. Ancak çok az sayıda uluslararası organizasyon yapılmış durumda. Şu anki şartlarda bize büyük bir güven olduğu için turnuvamız resmi programa eklendi. Pandemiye rağmen güzel bir katılım oldu. Burada her türlü tedbiri almıştık. Katılan herkes buradan çok mutlu ayrılıyor. Pandemi döneminde örnek bir organizasyona imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Şahin, "Özellikle büyükler kategorisi, yaklaşan Avrupa şampiyonası ve akabinde olimpiyat kıta elemeleri ile olimpiyat oyunları öncesinde sporcular için önem taşıyordu. Burada güzel maçlar izledik. Sporcularımız önemli tecrübeler kazandı. Turnuvada mücadele eden, başarıya ulaşan, ulaşamayan tüm sporcu kardeşlerimi, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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