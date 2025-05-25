7. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni yapıldı
7. Etnospor Kültür Festivali, madalya ve sertifikaların dağıtıldığı kapanış töreniyle tamamlandı.
İstanbul
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.
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35 ülkeden 1000'in üzerinde katılımcının yer aldığı festivalde okçuluk, güreş müsabakaları, atlı okçuluk, akrobasi, savaş sanatları, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivali izlemeye gelenler, çocuklar ve yetişkinler için açılan bölümlerde geleneksel sporları deneme fırsatı yakaladı.
4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde festival süresince gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül ve sertifikaları verildi.
Sporcuların yanı sıra kültürel aktiviteleri gerçekleştiren katılımcılara da madalya ve sertifikaları takdim edildi.
Kapanış töreninde konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, 7'ncisini gerçekleştirdikleri organizasyona katılan herkese teşekkür etti. Kazancı, "Bu bir kapanış töreni olsa da aslında 8'incisini yapacağımız festivalin de açılış töreni." ifadelerini kullandı.
Sponsor kuruluşların yetkililerine plaket verilerek tamamlanan kapanış töreninin sonrasında şarkıcı Semicenk sahneye çıktı. Festivale katılan ziyaretçiler Semicenk konserini takip ederken, şarkılara da eşlik etti.
7. Etnospor Kültür Festivali'nden Anadolu Ajansına ödül
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.
4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde Anadolu Ajansı, "Medya Partnerliği ve Global İletişim Ortaklığı Ödülü" aldı.
AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan'ın teslim aldığı ödülü Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.