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Spor

7. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri başladı

7. Etnospor Kültür Festivali'nde dördüncü ve son gün etkinlikleri başladı.

Emre Doğan  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
7. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri başladı

İstanbul

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

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Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar, oyunlar ve el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.

Festival, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek kapanış töreniyle son bulacak.

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