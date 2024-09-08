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672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.

Oktay Özden  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Stadı'nda üç gün süren organizasyona, 1540 pehlivan katıldı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan ile Orhan Okulu, başpehlivanlık final güreşinde rakip oldu.

Final karşılaşmasında Okulu'ya üstünlük sağlayan Doğan, 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Güreş severler mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

"Çok mutluyum, kendi memleketimde, kendi halkımın önünde birinci olmak çok gurur verici"

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve 1540 pehlivanın mücadele ettiği organizasyonun başpehlivanlık mücadelesini kazandıktan sonra açıklama yapan Doğan, tarihin en eski güreşlerinde mücadele etmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Tarihi Elmalı Güreşleri'nin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Doğan, "Çok mutluyum, kendi memleketimde, kendi halkımın önünde birinci olmak çok gurur verici. Allah'a şükürler olsun, bana nasip oldu. Bu başarı benlik olmuyor. Saha içinde, dışında dua edenlerden, ekip arkadaşlarımdan, halkımızdan, seyircimizden Allah razı olsun. Bu başarı herkesin başarısı. Biz dualarla desteklerle ayaktayız. Seyirci olmasa biz olmayız. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin şampiyon başpehlivanı Enes Doğan'a altın kemeri, kupası, madalyası ile aynı kategorinin ikincisi Orhan Okulu ile üçüncüler Ali İhsan Batmaz ile Feyzullah Aktürk'e ödüllerini, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan verdi.

Öte yandan, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ağalığı ihalesini 20 milyon 777 bin lira bedelle Hakan Çetin yeniden kazandı.

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