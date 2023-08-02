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Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz 2024'te gerçekleştirilecek

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz 2024'te yapılacak.

Cihan Demirci  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz 2024'te gerçekleştirilecek

Edirne

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirtti.

Yeni sistemle ilk kez güreşseverlerle buluşacak olan ve heyecanla beklenen 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gelecek yıl 5-7 Temmuz tarihlerinde er meydanında gerçekleştirileceğini belirten Gürkan, "Her pehlivanın en büyük hayali, en büyük hedefi Kırkpınar'da güreşmek, dualı çayırda mücadele etmek. Ancak 663. Kırkpınar itibarıyla her zembilini kapan Kırkpınar'da güreşemeyecek. Bu yıl başlanan Yağlı Güreş Ligi'nde 13 boyda en iyi puanı alan 64 pehlivan, başpehlivanlık güreşlerinde ise 32 pehlivan katılabilecek." ifadelerini kullandı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde toplamda 864 pehlivanın 14 boyda dualı çayıra çıkıp, güreşeceğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"İşte bu değişim güreşin seyir zevkini daha da artıracak. Özlenen kıran kırana güreşler, dualı çayırda yeniden bizlerle buluşacak. Daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın kıran kırana bir Kırkpınar izlemek isteyen herkesi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bekliyoruz."

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