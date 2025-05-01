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Spor

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı hava şartları nedeniyle iptal edildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava şartları sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.

Erkan Tiryaki, Sabri Kesen  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı hava şartları nedeniyle iptal edildi Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabının startı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaș ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yağmur altında startını verdiği etaba, 23 takımdan 144 sporcu katıldı.

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Beşinci etapta turkuaz mayoyu XDS Astana takımının Hollandalı sporcusu Wout Poels, kırmızı mayoyu Spor Toto'dan Ahmet Örken, yeşil mayoyu Polti Visitmalta'dan İtalyan Giovanni Lonardi, beyaz mayoyu ise China Glory'den Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit giydi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 5. etap startının ardından, yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları sebebiyle sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryemana) etabıyla devam edecek.

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