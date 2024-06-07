Dolar
32.27
Euro
35.19
Altın
2,336.46
ETH/USDT
3,836.60
BTC/USDT
71,893.00
BIST 100
10,246.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı”na katılıyor
logo
Spor

6. Etnospor Kültür Festivali'nde Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
6. Etnospor Kültür Festivali'nde Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi

İstanbul

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Balıkesir Karasi Atlı Binicilik ve Savaş Sanatları Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride, geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular önce tribünleri selamladı. Biniciler daha sonra ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi.

Gösteride atlı okçuların kale burçlarına atışları da canlandırıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Combined Response Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Başkentte yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara'da yaşadığı daireden aşağı cam şişe fırlatan kişi mahallede tehlike oluşturuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu andı
Emine Erdoğan'dan Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaretine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

6. Etnospor Kültür Festivali'nde Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi

6. Etnospor Kültür Festivali'nde Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi

Dünya Etnospor Konfederasyonu, kültürüne aşina nesiller yetişmesini hedefliyor

Hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar Etnospor'da unutulmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Etnospor Kültür Festivali yıllarca sürecek. Bu bir kültürler arası iletişim

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Etnospor Kültür Festivali yıllarca sürecek. Bu bir kültürler arası iletişim
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Barış için daha fazla çalışmaya mecburuz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Barış için daha fazla çalışmaya mecburuz
6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı

6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet