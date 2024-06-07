6. Etnospor Kültür Festivali'nde Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi
İstanbul
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Balıkesir Karasi Atlı Binicilik ve Savaş Sanatları Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı.
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Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride, geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular önce tribünleri selamladı. Biniciler daha sonra ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi.
Gösteride atlı okçuların kale burçlarına atışları da canlandırıldı.
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