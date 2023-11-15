Dolar
28.67
Euro
31.13
Altın
1,972.84
ETH/USDT
1,987.90
BTC/USDT
35,833.00
BIST 100
7,663.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı “Lider Eşleri Zirvesi”nde konuşuyor
logo
Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024'te düzenlenecek

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024'te organize edilecek.

Emre Doğan  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024'te düzenlenecek

İstanbul

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) 2024 takviminde ProSeries kategorisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan'da 59. kez düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle 8-15 Ekim tarihlerinde organize edilmişti. Başarıyla gerçekleştirilen tur, UCI tarafından hazırlanan kapsamlı rapor sonucunda ProSeries statüsüne yükseltilerek orijinal tarihi olan nisan ayında takvimdeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2024'te dünya bisikletinin yıldızlarına ve UCI WorldTeam, UCI ProTeam ve UCI Continental Team kategorilerinde 25 takıma ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ProSeries statüsünde UCI takvimine alınması dolayısıyla çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Organizasyonun ProSeries kategorisine yükseltilmesinin çok önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, vizyonu, talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarısı Cumhurbaşkanlığımızdan bakanlıklarımıza, federasyonumuzdan valiliklerimize, yerel yönetimlerimize, organizasyon ekiplerimize, hakemlerimizden sağlık ekiplerimize müthiş bir ekibin emeği ve sinerjisi. Bu yıl yepyeni bir ruh ve heyecan ile hedefimize kilitlendik. Yarışın en yüksek standartlarda gerçekleşmesi için üst düzey güvenlik, takımların memnuniyeti gibi parametrelerde en iyiyi hedefledik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dünya markası olma yolculuğunda emeği ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2023 yılı ocak-eylül döneminde ülkemizi 45,2 milyon kişi ziyaret etti
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
Van'da yüksek kesimler beyaza büründü
Milli Savunma Bakanı Güler: Yunanistan ile görüşmeler gayet olumlu geçti
Marmara ve Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024'te düzenlenecek

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024'te düzenlenecek

Muğla'nın bisiklet turizmi pazarındaki payının artması için tanıtım atağı

Bisiklet sevdası farklı mesleklerden sporcuları İzmir'de buluşturdu

"Kurbağa adam"ın hedefi Dünya Şampiyonası'nda pedal çevirmek

"Kurbağa adam"ın hedefi Dünya Şampiyonası'nda pedal çevirmek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet