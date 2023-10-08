58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya'da başladı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023) Antalya'nın Alanya ilçesinden başladı.
Antalya
Etabın startı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Alanya İskele Meydanı'ndan verildi.
Turun 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabına, 24 takımdan 163 bisikletçi katılıyor.
Yarış, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tanıtıma katkısı değerlendirildi
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarış direktörü Vladimiros Petsas, "Tour of Türkiye"nin ülkenin tanıtımı için çok önemli olduğunu ifade etti.
Vladimiros Petsas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet turunun Türkiye için kazanımlarını değerlendirdi.
Organizasyonun ekim ayında düzenlemesinin dezavantaj olduğunu ama buna rağmen katılım gösteren takımların kalitesinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Petsas, "Bazı takımlar şimdiden gelecek yılın planlarını yapmaya başlıyor. Yarış döneminin dışında olmamıza rağmen buraya gelen takımların kalitesi gerçekten çok yüksek ve dağlarda çok fazla mücadele, çok fazla savaş bekliyorum." diye konuştu.
Türkiye coğrafyasının bisiklet etkinliği için eşsiz olduğunu dile getiren Petsas, özellikle yol bisikletinde bir ülkeyi tanıtan üç temel unsurun, "spor, tarih ve turizm" olduğunu belirtti.
Vladimiros Petsas "Tüm güzellikler, güzel dağlar, deniz kıyıları tanıtılacak ve tüm dünyaya yayınlanacak. Bu da insanları gelip Türkiye'yi ve Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret etmeye çekiyor. Bu etkinliğin Türkiye'nin tanıtımına katkısı büyük olacak. Bisiklet sporunda Türkiye'yi dünya klasmanında üst sıralarda yer alan ülkeler arasına taşıyacak" değerlendirmesinde bulundu.
"Akdeniz ülkeleri ve Türkiye gibi bu kadar güzel coğrafyası olan bir ülke yok"
Petsas, Türkiye'de pek çok ülkenin sahip olmadığı manzaraların bulunduğunu ve şanslı olduğunu dile getirdi.
Yunanistan'dan geldiğini vurgulayan Tour of Türkiye Yarış Direktörü Petsas, "Dağları, deniz kenarlarını biliyorum ama diyelim ki Hollanda'ya, Belçika'ya bakın onların böyle bir manzaraları yok." ifadelerini kullandı.
Türkiye dahil Akdeniz ülkelerinin sahip olduğu güzelliklere dikkat çeken Petsas, başka bölge veya ülkelerde bunların bulunmadığını söyledi.
8 etapta Alanya'dan İstanbul'a
Alanya-Antalya etabıyla bugün başlayan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etap sonunda 15 Ekim'de İstanbul'da tamamlanacak.
Tour of Türkiye'nin diğer etapları şöyle:
2. Etap: Kemer-Kalkan (166,5 km)
3. Etap: Fethiye-Babadağ (104,1 km)
4. Etap: Fethiye-Marmaris (165,3 km)
5. Etap: Marmaris-Yalıkavak (180,6 km)
6. Etap: Bodrum-Selçuk (193,3 km)
7. Etap: Selçuk-Manisa-İzmir (159,8 km)
8. Etap: İstanbul-Sultanahmet (130,5 km)
Organizasyonun ilk gününde geçilen Alanya-Antalya etabını Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen kazandı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk etap tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin ilk gününde 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabı geçildi.
Alanya'da İskele Meydanı'ndan verilen startla başlayan etapta 24 takımdan 163 bisikletçi, Manavgat ve Serik'ten geçerek Antalya'ya ulaştı.
Saat 11.40'ta start alan yarışta sporcular rakiplerinin yanı sıra sıcak havayla da mücadele etti. Sprint finişine sahne olan etabı, 2.44.31'lik derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, kazandı.
Başa baş girilen bitişi ikinci sırada Kazakistan'ın Astana takımından Rus sporcu Gleb Syritsa, üçüncü sırada ise Belçika temsilcisi Tarteletto-Isorex'ten Timothy Dupont geçti.
Mayolar
Alanya-Antalya parkurunun sona ermesiyle ikinci günde geçilecek Kemer-Kalkan etabında lider mayoları taşıyacak sporcular da belirlendi.
Yarışı ilk sırada bitiren Philipsen, genel klasman liderinin taşıyacağı turkuaz mayonun sahibi oldu.
Sprint kapısını ilk geçen Almanya'nın P&S Benotti takımından Tobias Nolde, Mosso'nun sponsorluğundaki yeşil mayoyu aldı. Nolde, tırmanış kapısından da birinci sırada geçti.
Türkiye güzellikleri prim kapısını Hollanda Milli Takımı'ndan Diesel Bram geçti ve yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Shimano'nun sponsorluğundaki beyaz mayoyu giymeye hak kazandı.
İkinci etap Kemer-Kalkan
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci gününde Kemer-Kalkan etabı geçilecek.
Kemer Saat Kulesi önünden saat 12.30'da verilecek startla 166,5 kilometrelik parkura çıkacak bisikletçiler, Tekirova, Kumluca, Finike, Demre, Kaş'tan geçerek Kalkan'da finiş yapacak.
Viola Brand, renk kattı
Artistik bisiklet dünya şampiyonu Alman bisikletçi Viola Brand, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Antalya'ya geldi.
"Bir bisiklet yarışından fazlası" sloganıyla bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, Türkiye'nin tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadele gibi pek çok konuya vurgu yapan TUR 2023, dünya şampiyonu artistik bisikletçi Viola Brand'i ağırlıyor.
UCI'nın artistik bisiklet kategorisinde dünya rekorları kıran, dünya şampiyonu unvanıyla bisiklet üzerindeki koreografilerini NBA maçlarında sergileyen "Süperstar" Viola Brand, bitiş alanında sporseverlere gösteri yaptı.
Jasper Philipsen: "Bugünki etapta takımımla güzel bir çalışma yaptık"
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) ilk etap kazanan Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen, aldığı zaferden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin ilk gününde 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabı geçildi.
Alanya'da İskele Meydanı'ndan verilen startla başlayıp Antalya'da sona eren etabı 2.44.31'lik derecesiyle ilk sırada geçen Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımının 25 yaşındaki bisikletçisi, açıklamalarda bulundu.
TUR'a formda geldiğinin hatırlatılması üzerine Philipsen, "Kazanmak formda da olsanız her zaman zordur. Türkiye'deki üçüncü senem. Daha önce genellikle ikincilikler almıştım. Bugünkü etapta takımımla güzel bir çalışma yaptık. İyi zamanlama, iyi yer tutma ve zamanında yaptığımız atakla etabı almayı bildik." diye konuştu.
Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ın 17 etap zaferiyle zirvede yer aldığını, kendisinin de 16'ya ulaştığının hatırlatılmasıyla Philipsen, "Elimden geldiği kadar çok etap kazanmak. Bu turdaki etaplara çalıştım. Diğer etaplarda da şansımı deneyeceğim. Bugün Mark Cavendish'in sprint yapmasını yüksel ihtimal görmüyordum. Kazadan çıktığı için bitişe güvenli geleceğini düşündüm." ifadelerini kullandı.
Jasper Philipsen, Tour of Türkiye'yi sevdini belirterek, "Türkiye Turu, çok sevdiğim bir organizasyon. Buraya 3. kez geliyorum. Sezon başında takımıma buraya gelmek istediğimi söylüyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.