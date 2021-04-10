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Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na kar engeli

Erkan Tiryaki,Emrah Oktay   | 10.04.2021
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na kar engeli

Ankara

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın geçilmesi planlanan Nevşehir-Kapadokya etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Nevşehir'de dün akşam başlayan yoğun kar yağışının şiddetini artırması sonucu turun ilk etabının yapılması için uygun şartların oluşmadığı belirlendi. Kar yağışının yarın da devam edecek olması nedeniyle 167,3 kilometrelik ilk etap yarışının yapılmaması kararı alındı.

Nevşehir-Kapadokya etabının listeden çıkartılması sonrası 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi günü 144,9 kilometrelik Konya-Konya etabıyla start alacak.

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