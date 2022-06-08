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Spor

5. Etnospor Kültür Festivali yarın başlıyor

İstanbul Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek 5. Etnospor Kültür Festivali, yarın başlayacak.

Murat Kaya   | 08.06.2022
5. Etnospor Kültür Festivali yarın başlıyor

İstanbul

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra festival sponsorları Türk Hava Yolları (THY), Türk Telekom, Vakıf Katılım ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı yöneticilerince dün düzenlenen basın toplantısında tanıtımı yapılan 5. Etnospor Kültür Festivali'ne katılacak konukları, yoğun bir program bekliyor.

5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda yarın, tüm katılımcılara ücretsiz olarak kapılarını açacak. 12 Haziran Pazar günü sona erecek etkinlikler, hafta içi saat 10.00 ile 20.00, hafta sonu da saat 11.00 ile 20.00 arasında gerçekleşecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği festivalin açılış programı, yarın saat 11.00'de Atlı Sporlar Sahası'nda başlayacak.

Festivalde katılımcılar, atlı spor ve güreş gösterilerini izleyebilecek. Okçuluk ve binicilik aktivitelerinin yer alacağı festivalde, kültürel çadır alanlarında bölgesel tanıtımlar yapılacak, evrensel lezzetler katılımcılara sunulacak.

Uygulama atölyeleri, geleneksel el sanatları, çocuk oyunları ve sergi alanları ile toyların yer alacağı festivalde, sahne etkinlikleri ve konserler de düzenlenecek.

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