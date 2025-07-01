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Kültür, Yapay zeka

"4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" 29 Eylül'de başlayacak

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin düzenlediği "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali", 29 Eylül- 3 Ekim'de İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
"4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" 29 Eylül'de başlayacak

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, fantastik hikayelerin bilim ve sanatla bir araya geldiği ve bu yıl dördüncüsü yapılan festivalde, bir ilke imza atılarak, meta evrende bilimkurgu ve fantastik türüne özel ödül töreni gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında bu yıl, "En İyi Film Senaryosu", "En İyi Yapay Zeka Filmi", "En İyi Kısa Metraj", "En İyi CGI", "En İyi Oyuncu", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Bilimsel İçerik" dallarında ödüller verilecek.

Ulusal ve uluslararası uzun metraj özel gösterimlerin de yapılacağı festivale dair detaylı program ve etkinlik bilgileri ilerleyen günlerde paylaşılacak.

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Başvurular bugün başlıyor

Bilim kurgu ve fantastik türlerini odağına alan festivalle gençlerin yaratıcılığına alan açmayı, yerli ve yabancı sinemacıları buluşturmak ve bu alandaki yeni üretimlere zemin hazırlamak amaçlanıyor.

Festivalin yarışma bölümlerine katılmak isteyenler, FilmFreeway platformu üzerinden çevrim içi olarak başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali İdari Direktörü Filiz Dağ, festivalin bu yılki teması ile afişine ilişkin, "Her sene bir temayla çıkıyoruz ve bu şekilde ülkemizin, insanlığın haberdar olması, sorgulaması ve öğrenmesi gereken konuları işliyoruz. Afişimizde bu sene yapay zeka işletimli bir hümanoid-insansı robot yer alıyor. Bu robot kahramanımız, bir tarlada bizleri elinde bir uğur böceğiyle karşılıyor. Uğur böceği dünya genelinde sevilen ve hemen hemen tüm kültürlerde uğur ve bereket getirdiğine inanılan bir canlıdır." ifadelerini kullandı.

Dağ, küresel iklim krizine değinmek istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Küresel iklim krizi, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik konularına değinerek, yaşamın kırılgan dengesine dikkati çekiyoruz ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzu gösteriyoruz. Çünkü dijital çağda dahi olsak, toprağın, suyun, havanın değeri canlılığımızın ve yaşamımızın tek gerçeği. Yapay et ve yapay sebzelerin konuşulduğu, küresel ısınma tehdidi olan günümüzde, yemyeşil bir tarla ve canlılığın devamı ile afişte karşı karşıyayız. Üreten kim ve üretim kimin için? konusunu sorgulatmayı istiyoruz. Teknoloji bizi nereye götürüyor? Robotlar işçi mi patron mu? Yapay zekayla robotlar insan gibi hissetmeye başlayacak mı? Sorumuz çok, beraber konuşalım. Geleceği beraber tasarlayalım."

Festivalin yönetmenliğini Atilla Erkmen, yardımcılığını Dr. İren Dicle Aytaç, sanat yönetmenliğini Gizem Ertürk ve Balım Tanrıöver üstleniyor.

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