30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı Yat Yarışları gerçekleşti
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı Yat Yarışları'nda (İSTMARİN Kupası) dereceye girenler belirlendi.
İstanbul
İstanbul Boğazı'nda IRC sınıfı tek gövdeli yelkenli teknelerin katıldığı yarışa, IRC 0, IRC 1, IRC 2, IRC 3 ve IRC 4 sınıflarında olmak üzere 41 tekne kaydoldu.
Kuruçeşme'den başlayan yarışlarda IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıfındaki tekneler Beykoz şamandırasından dönerken, IRC 3 ve IRC 4 sınıfı tekneler Emirgan şamandırasından dönerek tekrar Kuruçeşme'deki bitiş noktasına geldi.
IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında Levent Peynirci dümenciliğindeki Enka Cheese IV; IRC 3 ve IRC 4 sınıflarında ise Berk Balta dümenciliğindeki NTS Danışmanlık Falcon, İSTMARİN Kupası'nın sahibi oldu.
Yarışın ödül töreni yarın Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.