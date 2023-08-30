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Spor

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı Yat Yarışları gerçekleşti

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı Yat Yarışları'nda (İSTMARİN Kupası) dereceye girenler belirlendi.

Bozhan Memiş  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı Yat Yarışları gerçekleşti

İstanbul

İstanbul Boğazı'nda IRC sınıfı tek gövdeli yelkenli teknelerin katıldığı yarışa, IRC 0, IRC 1, IRC 2, IRC 3 ve IRC 4 sınıflarında olmak üzere 41 tekne kaydoldu.

Kuruçeşme'den başlayan yarışlarda IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıfındaki tekneler Beykoz şamandırasından dönerken, IRC 3 ve IRC 4 sınıfı tekneler Emirgan şamandırasından dönerek tekrar Kuruçeşme'deki bitiş noktasına geldi.

IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında Levent Peynirci dümenciliğindeki Enka Cheese IV; IRC 3 ve IRC 4 sınıflarında ise Berk Balta dümenciliğindeki NTS Danışmanlık Falcon, İSTMARİN Kupası'nın sahibi oldu.

Yarışın ödül töreni yarın Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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