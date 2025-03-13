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Spor

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası yarın Konya'da başlayacak

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan 2025 Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da yapılacak.

Salih Ulaş Şahan  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası yarın Konya'da başlayacak

Ankara

Konya Velodromu'nda düzenlenecek yarışlara 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu mücadele edecek.

Organizasyona katılan sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çevirecek.

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