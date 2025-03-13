2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası yarın Konya'da başlayacak
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde yer alan 2025 Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihlerinde Konya'da yapılacak.
Ankara
Konya Velodromu'nda düzenlenecek yarışlara 44 ülkeden 350'yi aşkın sporcu mücadele edecek.
Organizasyona katılan sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çevirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.