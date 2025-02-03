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Spor

2025 Dünya Para Atletizm Grand Prix takvimi belli oldu

2025 Dünya Para Atletizm grand Prix takvimi açıklandı.

Metin Arslancan  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
2025 Dünya Para Atletizm Grand Prix takvimi belli oldu

İstanbul

Dünya Para Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sekiz ülkede düzenlenecek organizasyonlarda, Türkiye'yi görme engelli milli sporcular temsil edecek.

Takvimde yer alan yarışlar şu şekilde:

10-13 Şubat: Dubai Grand Prix (Birleşik Arap Emirlikleri)

11-13 Mart: Yeni Delhi Grand Prix (Hindistan)

24-26 Nisan: Marakeş Grand Prix (Fas)

9-12 Mayıs: Jalisco Grand Prix (Meksika)

16-19 Mayıs: Cali Grand Prix (Kolombiya)

23-25 Mayıs: Nottwil Grand Prix (İsviçre)

2-4 Haziran: Paris Grand Prix (Fransa)

16-18 Haziran: Tunus Grand Prix (Tunus)

3-5 Temmuz: Olomouc Grand Prix (Çekya) (Sadece kadınlar)

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