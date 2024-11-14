Dolar
34.36
Euro
36.37
Altın
2,562.88
ETH/USDT
3,187.10
BTC/USDT
91,153.00
BIST 100
9,387.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
Spor

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık'ta Antalya'da yapılacak

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık'ta Antalya'da yapılacak

İstanbul

Uluslararası Futgolf Federasyonu (FIFG) tarafından organize edilen şampiyonaya, 20 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katılacak.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından gerçekleştirilecek organizasyon, katılımcı sayısıyla Avrupa futgolfünde bir ilk olma özelliği taşıyacak.

Belek'te yapılacak şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya mücadele edecek.

Türkiye karması belli oldu

2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda alınan sonuçların ardından organizasyona katılacak Türkiye karması belli oldu.

Erkek, senyör ve kadın olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenecek turnuvada Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde ise 7 oyuncuyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye karması, 21-23 Kasım'da Silivri Golf Sahası'nda yapacağı kampla 2024 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın en büyük savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, 49 yaşını kutluyor
2024-YKS spor bilimleri için ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
RTÜK Başkanı Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda soruları yanıtladı
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık'ta Antalya'da yapılacak

2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası, 7-14 Aralık'ta Antalya'da yapılacak

Sezon sonuna denk gelen "ara tatil" iç turizmi hareketlendirdi

Gribal enfeksiyonlara karşı "beslenme ve uyku düzenine dikkat edin" uyarısı

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın hedefi kalıcı başarı

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın hedefi kalıcı başarı
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Projemizle yıllık yaklaşık 87,5 milyon liralık tasarruf ettik

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Projemizle yıllık yaklaşık 87,5 milyon liralık tasarruf ettik
Antalya Kültür Yolu Festivali kent yaşamını canlandırdı

Antalya Kültür Yolu Festivali kent yaşamını canlandırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet