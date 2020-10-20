Euro
9.33
Dolar
7.89
BIST 100
1,212.58
Altın
1,906.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca online olarak düzenlenen İİT Üye ve Gözlemci Ülkeleri Diyanet İşleri Bakanları İstişare Toplantısı'na video mesajla katılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunda konuşuyor AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na, Sakarya'da bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ev sahipliği yapacak.

Fatih Çakmak   | 20.10.2020
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, farklı ülkelerden yüzlerce sporcu ve antrenörü ağırlayacak.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na, 30 ülkeden 150 sporcunun katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi görmüş yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday
Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat
Dr. Öğretim Üyesi Ölmez: 26 yaşındaki hastalar dahi entübe oldu, kendi başlarına nefes alamadılar
'Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız'
İran Kovid-19 salgınını kısmi kısıtlamalarla önlemeye çalışıyor

Benzer haberler

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak

Bisikletli gezgin Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü anısına Ankara'ya gidiyor

Türkiye'nin iki tekerlekli araç ihracatı 'son sürat' devam ediyor

Kocaeli'de bisiklet yeni normalin gözde ulaşım aracı oldu

Kocaeli'de bisiklet yeni normalin gözde ulaşım aracı oldu
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na 150'yi aşkın sporcu katılacak

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na 150'yi aşkın sporcu katılacak
Salgın sürecinde kullandığı bisikletle fazla kilolarından kurtuldu

Salgın sürecinde kullandığı bisikletle fazla kilolarından kurtuldu