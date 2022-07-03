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Spor

19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandoculardan 2 altın, 1 gümüş madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandocular Merve Dinçel ve Hatice Kübra İlgün altın, Hakan Reçber ise gümüş madalya elde etti.

Fatih Gazioğlu   | 03.07.2022
19. Akdeniz Oyunları'nda milli tekvandoculardan 2 altın, 1 gümüş madalya

Ankara

. Oran kentinde devam eden organizasyonda tekvandoda final müsabakaları yapıldı. Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı 7-1 yenerek altın madalya kazandı. 

57 kiloda final müsabakasına çıkan milli sporcu Hatice Kübra İlgün ise Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya elde etti. Erkekler 68 kiloda mücadele den Hakan Reçber de finalde karşılaştığı İspanyol Javier Perez Polo'ya 25-24 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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