15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi
Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.
Ankara
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.
15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.