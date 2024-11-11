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Spor

15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi

Büyükusta (GM) ünvanlı Ediz Gürel, satranç derecelendirme sistemi ELO'ya göre ulaştığı puanla dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

Hüseyin Burak Demirer  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
15 yaşındaki satranççı Ediz Gürel, dünya sıralamasında ilk 100'e girdi

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, Karadağ'ın Petrovac kasabasında devam eden Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki performansıyla 2640,7 ELO puanına ulaştı.

15 yaşındaki GM Ediz böylece canlı dünya sıralamasında 95'inciliğe yükseldi.

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