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Spor

100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapıldı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla "100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu" İstanbul'da düzenlendi.

Can Öcal  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapıldı

İstanbul

"Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü" temasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapılan koşu, Avrupa yakasından başladı. Koşuya katılanlar, Anadolu yakasına geçtikten sonra dönerek 5 kilometrelik parkuru başladıkları yerde bitirdi. Yarışın startını A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem verdi.

IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yarışla hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhuriyet'in kadınlarla ve kadınların da Cumhuriyet ile güçlü olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar büyük bir günde Cumhuriyet'imizin güçlü ve asil kadınlarıyla beraber bugünü kutlamak istedik. Bundan dolayı da böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Coşkulu bir ortam var. Kadınlarımız, bu güzel günde kalkıp evlerinden bu koşu için buraya geldi. Bu durum da kadınlarımızın Cumhuriyet'imize verdiği değeri gösterir. 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz." diye konuştu.

IC Holding Ulaştırma ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar ise "Türkiye'nin birçok 'ilki'ne ev sahipliği yapmış bir yapı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bugün ise Cumhuriyet'imizin 100. yılında, kadınlarımızın gücü ve Cumhuriyet'in değerini bir araya getirdi. Sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir sevgi, umut ve coşku yürüyüşü olan bu koşu, Cumhuriyet'imizin 100. yılında, birlik ve beraberliğimizin, aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzun en güzel temsili oldu. Hep birlikte nice 100 yıllara." ifadelerini kullandı.

Koşuda genel klasmanda Kenyalı atlet Ivyne Jeruto ilk sırada yer alırken, Esmanur Yılmaz ikinci, Nazire Güleç ise üçüncü oldu. Organizasyonda dereceye girenlere toplam 225 bin lira para ödülü verildi. Ayrıca yarışta koşan tüm kadın katılımcılara 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu için hazırlanan özel hatıra madalyası verildi.

Koşu kapsamında sponsorlardan sağlanacak kaynakla Darüşşafaka, Toplum Gönüllüleri (TOG), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye Atletizm Vakfı ve Yanındayız Derneğine bağış yapılacağı belirtildi.


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