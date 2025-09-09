Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Zırhlı iş makinesi TOSUN bu kez ihracat yolunu açtı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen uzaktan kumandalı TOSUN Zırhlı İş Makinesi ve Zırhlı Mini Yükleyici ilk kez ihraç edildi.

Göksel Yıldırım  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Ankara

Savunma sanayisinde zırhlı araç ve özel güvenlik çözümleri alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Best Grup, ihracat başarılarına bir yenisini ekledi.

TOSUN Zırhlı İş Makinesi ve Zırhlı Mini Yükleyici'nin ilk ihracatı bir Körfez ülkesine yapıldı. Araçlar, kullanıcı isteği doğrultusunda uzaktan komutalı silah sistemi ve gaz bombası fırlatıcı ile donatıldı.

Araçlar, özellikle uzaktan kumandalı insansız kullanım özelliğiyle operatörlerin hayatını riske atmadan tehditleri ortadan kaldırıyor.

Türkiye'de bu alanda kullanıcıların envanterine giren ilk ürünü geliştiren Best Grup, bugüne kadar kullanıcılara 280'den fazla farklı tipte zırhlı iş makinesi ekipmanı teslim etti. Bu araçların sahada toplam çalışma süresi 400 bin saati buldu.

Araçlar özellikle iç güvenlik operasyonlarında, barikatların kaldırılması ve tuzaklı bölgelerin güvenli hale getirilmesinde etkin biçimde kullanılıyor.

TOSUN Zırhlı İş Makinesi'nin ilk prototipi yaklaşık 90 günde tamamlandı ve sahadaki performansıyla ek siparişler almayı başardı.

TOSUN, güvenlik güçlerine sahada önemli avantajlar sunuyor. Terörle mücadele operasyonları ve şehir içi güvenlik görevleri için özel olarak tasarlanan TOSUN, hem yüksek koruma seviyesine sahip zırhı hem de iş makinesi kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

Zırhlı iş makinesi, patlayıcı tuzakların ve barikatların güvenli şekilde kaldırılmasını sağlıyor. Hidrolik kepçesi sayesinde şehir içi operasyonlarda yol açma, engel kaldırma ve güvenlik güçlerine manevra alanı oluşturma görevlerini üstleniyor.

Güçlü motoru, yüksek torku ve zorlu arazi koşullarına uyumlu yapısıyla öne çıkan TOSUN, aynı zamanda balistik koruma ve mayın/El Yapımı Patlayıcı (EYP) dayanımı sayesinde personelin güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor. Araç, sahip olduğu uzaktan kumandalı silah sistemiyle gerektiğinde savunma ateşi de açabiliyor. TOSUN, 7,62 ve 12,7 mm makineli tüfek seçenekleri sunuyor.

Dar sokaklarda geniş görev yelpazesi

Zırhlı mini yükleyici ise dar alanlarda operasyonel etkinlik sağlamak üzere tasarlandı. Yüksek manevra kabiliyeti, kompakt boyutları ve zırh korumasıyla öne çıkan araç, güvenlik güçlerinin şehir içindeki operasyonlarında tamamlayıcı bir unsur olarak görev yapıyor.

Araç, küçük boyutları ve nispeten hafif yapısı sayesinde en dar yerlere bile girebiliyor. Ayrıca araç üstüne takılabilen 7 farklı ataşman seçeneği, aracın görev yelpazesini önemli ölçüde genişletiyor.

Yükleyici, ihtiyaca göre kazıcı, çeneli yükleyici, kova, kırıcı, çatallı yükleyici, süpürme bıçağı, 3 kişilik zırhlı kalkan ataşmanlarıyla görev icra edebiliyor.

⁠Güvenlik güçlerinin ihtiyacı için başlanan yol ihracata çıktı

Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdikleri araçların, hem saha performanslarıyla güven kazandığını hem de özgün özellikleriyle global pazarda dikkati çektiğini söyledi. Buğday, şöyle konuştu:

"Zırhlı iş makinesi ve zırhlı mini yükleyici araçlarımızı güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları üzerine geliştirdik. Araçlarımız, uzaktan kumandalı insansız kullanım özellikleriyle operatör güvenliğini ön planda tutarak operasyonel esnekliği artırıyor. Bu sayede sıcak temaslarda, riskli bölgelerde başarıyla görev yapıp güvenlik güçlerimizin güvenle görev yapmasına katkı sağlıyorlar. Yurt içindeki bu başarıyı bu alanda ilk kez yaptığımız ihracatla da taçlandırmış olduk. Bu başarı, güvenlik güçlerimiz ile ekibimizin özverili çalışmasının sonucu. Gelecekte daha fazla ülkeyle işbirliği yaparak, savunma ve güvenlik teknolojilerinde bölgenin önemli tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyoruz."

