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Teknoloji, Savunma sanayisi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının sırrı

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Göksel Yıldırım  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının sırrı Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Komisyon Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki komisyon üyelerini ziyaretlerinde SSB Başkanı Haluk Görgün karşıladı. Görgün, komisyon üyelerine Türk savunma sanayi ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdirdi, projeler hakkında bilgi verdi.

Akar, burada yaptığı konuşmada, Görgün'ün ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinin ardından SSB Başkanı olmasının sektör açısından büyük bir kazanım olduğunu ve hizmet bayrağını çok daha ileriye götüreceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Akar, hafif silahlar sınıfı örneğiyle bu gelişimi anlattı. Akar, şöyle konuştu:

"Hafif silah diye tabir ettiğimiz yani tabanca, makineli tabanca, makineli tüfek, otomatik tüfek, kesin nişancı tüfeği, bombaatarlardan oluşan silah ailesinde yapamayacağımız şey yok. Ötesi bunlar şu anda ihraç ediliyor, Avrupa ve Amerika ordularında ve polisinde bunlar kullanılıyor. Dolayısıyla müthiş bir ilerleme var. Kendimize güvenelim, dikleşmeyelim, dik duralım. Bazen özellikle gençlerde 'Biz yapabiliyor muyuz' şeklinde şeyler oluyor. Arkadaşlar gemi, helikopter, uçak vesaire yapıyoruz. Allah arkadaşlarımızın yolunu açık etsin."

"Yetmez daha çok çalışacağız"

Haluk Görgün de güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması yanında sektördeki tüm bileşenleri regüle eden bir vazifeleri bulunduğunu söyledi.

Başkanlığın özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon, kararlılık ve destekle Türk Silahlı Kuvvetleriyle iç içe çalışarak ürünler geliştirdiğini, yerlileştirdiğini, millileştirdiğini ifade eden Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası fuarlara katıldığımızda hep şunu soruyorlar: 'Kendi ordunuz bu ürünü kullanıyor mu? Referans olacaklar mı?' Şu cevabı çok gururla veriyoruz: 'Ordumuz kullanmakla kalmıyor. Bu ürünlerin her birinin geliştirilmesinde bizzat proje mühendisi gibi çalışıyor, kullanıyor, sahadaki uygulamalardan firmalarımıza geri dönüş yapıyor. O güncellemelerle birlikte silahlarımız, mühimmatlarımız, platformlarımız geliştiriliyor.' Geldiğimiz noktada 170'ten fazla ülkeye platform, sistem, alt sistem, mühimmat ihraç edebilen, 250'nin üzerinde ürünü sunabilen bir konuma geldik."

Geçen yıl 4,4 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildiğini anımsatan Görgün, "Bu gelişmişliğe göre yetmez. Daha çok çalışacağız. Ürünlerimizin ve platformlarımızın daha fazla dost ve müttefik ülkece kullanılması için gayret göstereceğiz. Bu sene kendimize 6 milyar dolar hedef koymuştuk. 11 ayda 5 milyar doları yakaladık. 6 milyar dolar müjdesini yıl sonunda paylaşacağız diye ümit ediyorum." dedi.

Sektörün 12 milyar dolar ciroya, 80 binin üzerinde çalışana, 2500'ün üzerinde sadece savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmaya ulaştığına işaret eden Görgün, "Savunma sanayisinde üretilen ürünlerin nitelikli ve her türlü saha koşullarında çalışabilir olması gerekiyor. Bu geliştirme kahraman ordumuzla beraber yapıldığında dünyada tercih edilen ürünlerimiz yerli-milli olarak gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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