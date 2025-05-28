Dolar
39.05
Euro
44.31
Altın
3,322.44
ETH/USDT
2,636.70
BTC/USDT
108,780.00
BIST 100
9,227.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk zırhlılarının ihracat başarısı Nurol Makina'yı 220 basamak yukarıya taşıdı

Geliştirdiği 4x4 zırhlı muharebe araçlarıyla uluslararası seviyede rekabetçi bir konuma gelen Nurol Makina, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 220 basamak yükseldi.

Göksel Yıldırım  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Türk zırhlılarının ihracat başarısı Nurol Makina'yı 220 basamak yukarıya taşıdı

Ankara

Zırhlı araç ve yenilikçi savunma çözümleriyle 40 yılı aşkın süredir savunma sanayisinde faaliyet gösteren Nurol Makina, 4x4 gibi tek bir ürün grubunda faaliyet göstermesine karşın İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasındaki performansıyla dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Nurol Makina, 4 milyar 739 milyon 941 bin 305 liralık üretimden satış rakamıyla listede 220 basamak birden yükseldi ve kendisine 447’nci sırada yer buldu.

Tüm sanayi dallarında listede en fazla ilerleme kaydeden 5'inci, savunma sanayisinde ise birinci şirket olan Nurol Makina, bu performansa, tamamına yakını ihracattan elde edilen gelirle ulaştı.

Şirket, ihracat kategorisinde geçen yılki 129 milyon 779 bin dolarlık dış satımla 175'inci oldu.

Zorlu koşullara meydan okuyorlar

Nurol Makina, farklı operasyonel ihtiyaçlara uygun geniş bir zırhlı araç yelpazesi sunuyor. Bu portföyde 4x4 tekerlekli zırhlı araçlar birçok farklı konfigürasyonu ile yer alıyor.

Şirketin amiral gemisi ürünü EJDER YALÇIN, yüksek hareket kabiliyeti, modüler tasarımı ve üstün balistik koruma seviyeleriyle dikkati çekiyor. EJDER YALÇIN, farklı görev profillerine kolayca uyarlanabilen çok yönlü bir platform olarak dünya çapında birçok ülke tarafından tercih ediliyor.

YÖRÜK 4x4, hafif, çevik ve yüksek performanslı bir araç olarak modern savaş alanlarının dinamik gereksinimlerine yanıt veriyor. ILGAZ II, özellikle iç güvenlik operasyonları için tasarlanmış, sağlamlığı ve güvenilirliğiyle öne çıkan bir başka modele karşılık geliyor.

Ejder TOMA ise güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara süratli ve etkin şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla tasarlanıp üretildi.

Bu araçlar, zorlu arazi koşullarında dahi üstün performans sunarak Nurol Makinanın teknolojik yetkinliğini gözler önüne seriyor.

20'den fazla ülkede 1800 araç

Nurol Makina, savunma sanayisinde Türkiye’nin ihracat liderlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Afrika, Asya, Orta Doğu, Güney Amerika, Uzak Doğu, Doğu Avrupa’daki çok sayıda ülkeye zırhlı araç ihracatı gerçekleştirdi. EJDER YALÇIN, özellikle Afrika ve Orta Doğu’daki zorlu arazi koşullarında gösterdiği olağanüstü performansla uluslararası müşterilerin güvenini kazandı. Araç, hem dayanıklılığı hem de farklı görevlere uyarlanabilirliğiyle kullanıcılar tarafından büyük beğeni topluyor.

Nurol Makinanın ihracat başarısının temelinde yalnızca ürün kalitesi değil, aynı zamanda müşteri odaklı yaklaşımı ve kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri yatıyor. Şirket, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak ve yerel ortaklarla işbirliği yaparak küresel pazarda güçlü bir itibar kazandı. Ayrıca hızlı teslimat süreleri ve rekabetçi fiyatlandırma politikaları, Nurol Makinayı uluslararası arenada tercih edilen bir ortak haline getirdi.

Nurol Makina, özellikle son 10 yılda hızlı bir ihracat başarısı elde etti. Şirketin 20'den fazla ülkede görev yapan yaklaşık 1800 aracı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hızlı trenlerde bayram temizliği yapıldı
Tunca Nehri'nin debisi mayıs yağmurlarıyla 2 kat arttı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Sarıboğa'dan "etkin pişmanlık" ifadesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu yıl yüzde 51,5'i kadın, 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklarda
Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Usluer'den, Türk dış politikasında İstanbul'un artan önemine vurgu

Benzer haberler

Türk zırhlılarının ihracat başarısı Nurol Makina'yı 220 basamak yukarıya taşıdı

Türk zırhlılarının ihracat başarısı Nurol Makina'yı 220 basamak yukarıya taşıdı

Anaokulu öğrencileri, yerli savunma sanayisi araçlarını çektikleri kliple öğrendi

Bakan Kacır: İMECE 2, İMECE 3 ve Türksat 7A'yı hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Ürettiğimiz sistemlerin yaklaşık yüzde 75’i NATO kuvvetlerince kullanılıyor

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Ürettiğimiz sistemlerin yaklaşık yüzde 75’i NATO kuvvetlerince kullanılıyor
Türk zırhlısı COBRA II, Romanya görevine hazırlanıyor

Türk zırhlısı COBRA II, Romanya görevine hazırlanıyor
İnsansız kara aracı BARKAN seri üretime geçiyor

İnsansız kara aracı BARKAN seri üretime geçiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet