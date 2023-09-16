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Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk savunma sanayisi gücünü global pazara taşıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türk savunma sanayisinin bütün dünyada kabul gören fuar ve ortamlarda ürün satabilecek, kabiliyet sergileyebilecek yetkinliğe ulaştığını belirtti.

Göksel Yıldırım  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Türk savunma sanayisi gücünü global pazara taşıyor Fotoğraf: Burak Bir/AA

Londra

HAVELSAN, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ve oldukça yoğun geçen IDEF'in ardından dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan, Avrupa'nın en büyük savunma fuarı DSEI'ya katılım sağladıklarını söyledi.

Fuara otonom sistemler alanındaki kara, hava, deniz ürünleri, komuta kontrol ve savaş yönetim sistemleri ve simülatör ürünleriyle katıldıklarını ifade eden Nacar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fuarın önceki yıllara göre önemi şu; Türkiye'deki firmalar olarak artık dünya klasmanında, globalde ürün üretebilecek ve bunu böyle büyük fuarlarda sergileyecek bir kapasiteye ulaştığımızı gösteriyoruz. Müşteriler geliyor, bizim yapabilirlikle ilgili problemimiz olmadığını, güvenerek bizimle iş yapmak istediklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla sürekli iş yaptığımız ülkelerdeki heyetler ve çalışma partnerlerimizle görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler neticesinde gerek devam eden işler gerek yeni fırsatlar üzerine odaklanarak yeni sözleşmelere kapı aralamaya çalışıyoruz.

Global dünya devi firmalar arasında Türk firmaları olarak bizlerin de ürünlerini sergiliyor olması geldiğimiz noktayı gösteriyor. Sadece IDEF'te değil, bütün dünyada kabul gören fuar ve ortamlarda da ürün satabilecek, kabiliyet sergileyebilecek bir duruma ulaştık Türk savunma sanayisi olarak. Gerçekten ülkemiz ve firmalarımız açısından memnuniyet, gurur verici."

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