Türk insansız hava aracı ANKA, Kazakistan'da test edilmeye başlandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA'nın Kazakistan'da test denemelerine başlandı.
Kazakhstan
Sarbaz.kz'te yer alan habere göre, Türk insansız hava aracı ANKA'nın denemeleri Jambıl eyaletindeki özel muharebe eğitim merkezi alanında yapılıyor.
Kazakistan askeri birliğinin uçuş ve mühendislik personeli tarafından gerçekleştirilen denemelere TUSAŞ temsilcileri de eşlik ediyor.
ANKA'nın askeri operasyon denemesi ise 2024'ün mart ayı ortasına kadar sürecek.
Denemelerin başarılı sonuçlanması durumunda ANKA, Kazak ordusunun envanterine dahil olacak.
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