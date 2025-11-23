Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi 14 ülkeye canlı test atışlarıyla tanıtıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketinin hava tehditlerine karşı geliştirdiği Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkeye canlı test atışlarıyla tanıtıldı.

Yusuf Soykan Bal  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi 14 ülkeye canlı test atışlarıyla tanıtıldı

Ankara

MKE'den yapılan açıklamaya göre, Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, ABD, Fransa ve Polonya'nın da yer aldığı Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden oluşan 14 ülkeden 30 kişilik askeri ve diplomatik heyetlerin katıldığı programda, canlı test atışı yaptı.

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, hareketli konvoy koruma görevleri, üs savunması ve deniz platformu korumasına yönelik geliştirilen Tolga, ikinci test atış faaliyetinde 8 farklı senaryoda, saldırı gerçekleştiren düşman dronlarını imha etti.

"Soft-kill" senaryosuna göre, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan düşman dronu, mobil radar istasyonu ile tespit edildikten sonra "jammer" vasıtasıyla sistemi karıştırılarak etkisiz hale getirildi.

"Hard-kill" senaryolarında ise sistemde yer alan iki sabit 12.7 milimetre, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 milimetre ve 20 milimetre silah sistemleri ile belirlenen dron ve sabit kanatlı insansız hava araçları, MKE tarafından geliştirilen anti-dron mühimmatı ile vuruldu.

Atış faaliyetinin ardından, yabancı ülke heyetleri, Tolga Yakın Hava Savunma Sisteminin bileşenlerini yakından inceledi.

