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Teknoloji, Savunma sanayisi

STM milli teknolojileriyle TEKNOFEST KKTC'de yerini alacak

STM, 1-4 Mayıs'ta Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST KKTC'de teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Tolga Yanık  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
STM milli teknolojileriyle TEKNOFEST KKTC'de yerini alacak

İstanbul

STM'den yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST KKTC'de, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni MİLGEM'in 5. gemisi TCG İSTANBUL, STM500 denizaltısı, milli vurucu İHA sistemi KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketleri şirketin standında sergilenecek.

Etkinlik boyunca STM standı, çocuklara ve gençlere özel eğitici ve eğlenceli birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler "Dijital Hafıza Oyunu" ile STM'nin geliştirdiği savaş gemileri ve İHA'ları eşleştirmeye çalışacak.

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Minikler, hayallerindeki teknolojileri de kağıda dökerek, dijital ekranlarda hayata geçirecek. STM standını ziyaret eden lise ve üniversite öğrencileri ise dijital anket aracılığıyla kendilerine uygun mühendislik alanlarını keşfederek STM'deki staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

STM yürütücülüğünde TEKNOFEST Drone Şampiyonası düzenlenecek. Şampiyonada pilotlar zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST'in gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına olan ilgisini pekiştiren ve düzenlenen yarışmalarla onların potansiyellerini ortaya koymalarına imkan tanıyan çok kıymetli bir platform olduğunu belirtti.

Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağları teknoloji aracılığıyla daha da pekiştirmekten büyük mutluluk duyduklarını aktaran Güleryüz, "STM olarak savunma sanayisinde milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünleri Kıbrıslı kardeşlerimizle buluşturacağız." ifadesini kullandı.

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