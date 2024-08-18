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Teknoloji, Savunma sanayisi

Seyir füzesi "Kara Atmaca" en uzun menzilli uçuşunu yaptı

Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM (Kara Atmaca), atışlı test çalışmalarında hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

Mustafa Çalkaya  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Seyir füzesi "Kara Atmaca" en uzun menzilli uçuşunu yaptı

Ankara

Şirket, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Kara Atmaca uzun menzil uçtu." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulunuldu.

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