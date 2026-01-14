Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde çevik dönüşüm ve insan kaynağının önemi ele alındı
Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde savunma sanayisinde dijitalleşme, çevik dönüşüm ve insan kaynağının stratejik önemi üzerinde duruldu.
Ankara
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Sheraton Hotel'de devam ediyor.
Moderatörlüğünü HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek'in yaptığı zirvenin ikinci oturumu, "Geleceğe Hazır İnsan; Dijital, Çevik ve Yetkin" başlığı altında, EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, FNSS Genel Müdürü Selim Baybaş, ACM Agile Kurucusu Ahmet Akdağ ve ENOCTA Üst Yöneticisi (CEO) Sercan Çelebi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde geçmişte "ürünü yerli olarak yapabilmenin" temel hedef olduğunu ancak günümüzde nitelikli insan kaynağını bünyede tutmanın stratejik bir öncelik haline geldiğini belirtti.
Pandemi döneminin yıkıcı bir değişim süreci başlattığını aktaran Say, "Artık şirketlerin yetenekli insanları ikna etmesi gereken bir döneme girdik. İnsanlar artık uzun vadeli hedeflerle değil, karar süreçlerinde yer alarak motive oluyor. Süreçlerinizin merkezine insanı koyarsanız başarılı olursunuz. Çevik dönüşüm yolculuğumuzda asıl konunun araçlar değil, insan olduğunu fark ettik. Paydaşların elbirliğiyle, dünyada 10-15 yıl süren hava savunma programlarını 3 yılda tamamlayıp ihraç edebilir hale geldik."
"En güçlü değil, en hızlı adapte olan hayatta kalır"
FNSS Genel Müdürü Selim Baybaş da dünyanın "dönüşebilenler" ve "dönüşemeyenler" olarak ikiye ayrıldığını, yıkıcı rekabetin ana çarpanının teknoloji olduğunu vurguladı.
Yapay zekanın piyasa dengelerini radikal şekilde değiştireceğini öngördüklerini kaydeden Baybaş, büyüklüğün bazen dönüşüm önünde bir engel teşkil edebileceğine dikkati çekti.
Baybaş, "En güçlünün değil, değişime en hızlı adapte olanın hayatta kaldığı bir denklemin değişkenleriyiz. Eğer aksi olsaydı, bugün sokaklarda dinozorlar geziyor olurdu. Ancak bunu ortadan kaldıran temel etmen adaptasyondur." dedi.
Eskiden endüstriyel birikime erişmenin 100 yıl sürdüğünü belirten Baybaş, "Bugün yapay zeka ekseninde bu farkı kapatmak çok daha kolay. Biz bir zırhlı kara aracı şirketiyiz ama bu ihtiyacın bir gün bitebileceği ihtimaline karşı ekosistem tasarımı yapıyoruz. Hedefi hayallerden türetmeli ve hiyerarşik organizasyonları tartışır hale gelmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Çalışanları çekmek için farklı kariyer yolları sunmalıyız."
ACM Agile Kurucusu Ahmet Akdağ ise organizasyonel çevikliğin kültür, süreç, yapı ve insanla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.
Kararların hızlı alınıp hayata geçirilmesinin önemine değinen Akdağ, bireysel yetkinliklerin çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Çalışanların işi sahiplenmesi için karar verici pozisyonunda olmaları gerektiğini ifade eden Akdağ, "Hızın olmadığı yerde insanlar demotive olur. Şirketlerin hızlıca deneyip yanılabilmesi gerekir. 5 sene sonrasını göremediğimiz bir dünyada ancak bu şekilde hazır olabiliriz." dedi.
Çalışanları çekmek için farklı kariyer yolları sunmanın önemine işaret eden Akdağ, "İnsanları tek bir alana hapsetmek onların körelmesine neden olur. Körelmiş insanlarla çevik bir organizasyon olamazsınız. 'Kendi kendini yöneten takım' konsepti burada devreye giriyor." diye konuştu.
"Hızlı öğrenen kurumlar başarılı olacak"
ENOCTA CEO'su Sercan Çelebi ise yeni dönemde "çok bilen" değil, "hızlı öğrenen" kurumların ayakta kalacağını söyledi.
Yetenek yönetiminin beceri tabanlı bir çerçeveye oturtulması gerektiğini belirten Çelebi, yapay zekanın öğrenme süreçlerindeki "kişiselleştirme" etkisine vurgu yaptı.
Kuşaklar arası farklılıklara da değinen Çelebi, "Yeni nesil, süreçlerin kendilerine doğrudan katma değer sağladığını görmek istiyor. Onlar için kurguların daha kısa vadeli sonuçlara odaklanması gerekiyor. Yapay zeka ile tasarlanan vaka simülasyonları sayesinde, gençlerin tecrübe kazanma alanlarını hata payını minimize ederek genişletebiliyoruz." şeklinde konuştu.