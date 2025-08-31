Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST, Savunma sanayisi

SAT ve SAS komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan'da nefes kesen gösteri

Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandoları, TEKNOFEST Mavi Vatan'da 2011 yılında yaşanan rehine kurtarma operasyonu üzerine kurgulanan gösteri sundu.

Firdevs Bulut Kartal  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
SAT ve SAS komandolarından TEKNOFEST Mavi Vatan'da nefes kesen gösteri Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

SAT ve SAS komandolarınca TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenen gösteri, 2011'de terör örgütü PKK tarafından rehin alınan deniz otobüsündeki yolcuların kurtarılmasına ilişkin düzenlenen operasyon üzerine kurgulandı.

Senaryoda komandolar, gemiye gizlice sızarak üzerlerinde patlayıcı bulunan teröristleri etkisiz hale getirdi.

Katılımcılara gerçekçi bir deneyim yaşatan gösteride, deniz savunma sistemleri ve ATAK botları kullanıldı. Operasyonun sonunda komando timi, kurtarılan rehineleri botla tahliye etti ve Türk bayrağı açarak izleyicileri selamladı.

Gösteri, "Emredilen yerde savaşır, savaştığı yerde kazanır. Deniz komandosu, başladığı işi zaferle bitirir. Zoru başarırız, imkansız biraz zaman alır." anonsuyla tamamlandı ve izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Her yaştan katılımcının ilgiyle izlediği gösteride, vatandaşlar Türk askeri ve savunma unsurlarının başarılarından duyduğu gururu alkış ve tezahüratlarıyla gösterdi.

Özel teçhizatla gizli operasyon kabiliyeti

Gösteride, ayrıca komandoların kullandığı, yüzeye kabarcık çıkarmayan ve gizli operasyonlarda tercih edilen kapalı devre dalış cihazları vatandaşlara tanıtıldı.

Bu özel teçhizat sayesinde taarruz dalgıçlarının, pusula yardımıyla hedef geminin bulunduğu limana fark edilmeden yaklaşabildiği ve operasyon icra edebildiği aktarıldı.

Etkinlik kapsamında kullanılan SAT ve SAS komando botlarının ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin de operasyonel kabiliyetlerini artırdığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
