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Savunma sanayisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Milli Muharip Uçağında kullanılacak görev bilgisayarı TUSAŞ'a teslim edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Muharip Uçağında kullanılacak görev bilgisayarının TÜBİTAK BİLGEM tarafından başarıyla üretildiğini ve TUSAŞ'a teslim edildiğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 23.11.2022
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Milli Muharip Uçağında kullanılacak görev bilgisayarı TUSAŞ'a teslim edildi

TBMM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda, geliştirilen teknolojilerle Türkiye'nin, kendi savaş yönetim sistemiyle denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebilen dört ülkeden biri olduğuna dikkati çekti.

Varank, "5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçağımızın görev bilgisayarını başarıyla ürettik ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik." açıklamasında bulundu.

Söz konusu görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine Türk mühendislerin geliştirdiği belirten Varank, "Ben Milli Mahirip Uçağımızın uçuş bilgisayarını burada gururla gösterdiğimde 'sadece savaş teknolojisine yatırım yapıyorsunuz' diyenler çıkacaktır. Onlar için de Tam Otomotik Harici Defibrilatör. Yani kalp elektro-şok cihazını da komisyonumuza getirdim. ASELSAN'ın yerli bir start up ile birlikte geliştirdiği bu ürün ani kalp durmalarına müdahalede kullanılıyor." ifadesini kullandı.

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