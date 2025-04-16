Milli Savunma Bakanı Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, "Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni" için İzmir'e gitti.
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Hava Teknik Okullar Komutanlığındaki törene, Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.