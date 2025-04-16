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Teknoloji, Savunma sanayisi

Milli Savunma Bakanı Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

Utku Şimşek  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, "Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni" için İzmir'e gitti.

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Hava Teknik Okullar Komutanlığındaki törene, Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da katıldı.

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