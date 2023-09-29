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Teknoloji, TEKNOFEST, Savunma sanayisi

Milli savaş uçağı KAAN'ın fırlatma koltuğu ilk testi geçti

Türkiye'nin en önemli teknoloji projesi milli muharip uçak KAAN'ı bu yılki ilk uçuşa hazırlamak için yoğun mesai harcanıyor.

Göksel Yıldırım  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Milli savaş uçağı KAAN'ın fırlatma koltuğu ilk testi geçti Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

İzmir

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Anadolu Ajansının (AA) 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de, insanlı ve insansız milli hava araçlarını sergiledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali ziyaret eden gençlerin Türkiye'nin havacılıktaki geleceği olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in bu anlamda görevini yaptığını vurgulayan Kotil, şirket olarak ürünlerini sergilediklerini, gençlerin bu ürünlere dokunduğunu ifade etti. Kotil, "Bütün dünyaya da mesaj veriliyor." dedi.

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN'a ilişkin soruları yanıtlayan Kotil, şu ifadeleri kullandı:

"KAAN mekanik testlerden geçiyor. Takvime devam ediyoruz. Bu yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ilk uçuşu gerçekleştireceğiz. Fırlatma koltuğunu İngiltere'den alıyoruz. Testleri İngiltere'de yapılıyor. KAAN'ın bir ön kısmını yapıp oraya gönderdik testlerde kullanılması için. İlk fırlatma yapıldı, ikinci fırlatma yapılacak. Böylece Allah korusun, uçarken bir terslik olursa pilotumuzun kurtulması sağlanacak. Program aynen devam ediyor. Herkeste on numara heyecan var. Bize hizmet veren firmalar da çalışıyor. Sözümüz söz, Allah tutmayı nasip etsin."

Savunma ihracatında yukarı ivme sürüyor

Şirketin ve sektörün ihracat performansına yönelik sorular üzerine Temel Kotil, aynı zamanda Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu anımsatarak, sektörün ihracat performansındaki artışın sürdüğünü ve bu yıl yaklaşık 6 milyar dolar rakamının görüleceğini söyledi.

Aynı durumun TUSAŞ için de geçerli olduğunu bildiren Kotil, şunları kaydetti:

"Çok kontrat imzalıyoruz. Ülkenin ileriye dönük siparişlerinin artışı üretimde verebildiğimizin çok üzerinde. Türkiye'ye önümüzde 3-4 yıllık çok güzel siparişler geçiliyor. Bunları gerçekleştirince 3 yıl sonra diyelim 20 milyar dolarları görürüz. 20 milyarı görürsek Türkiye, savunma sanayisinde dünyada oyuncu oluyor. İhracatın ithalatı karşılama oranına bakarsanız ithalatın 2 katı ihracat yapıyoruz. Türkiye savunma sanayisinde artı pozisyonunda."

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