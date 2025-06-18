Leonardo Başkanı Pontecorvo, Baykar'la çalışmaktan gurur duyduklarını söyledi
İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayisi şirketi Leonardo'nun Başkanı Stefano Pontecorvo, Baykar'la ortak girişimleri LBA Systems'e ilişkin, "Baykar harika bir şirket, muhtemelen dünyanın en iyisi." dedi.
İstanbul
Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak "LBA Systems", insansız hava sistemlerinin tasarımından geliştirilmesine, üretiminden bakımına uzanan tüm süreçlere odaklanacak.
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Stefano Pontecorvo, Fransa'da düzenlenen 55. Paris Havacılık Fuarı'nda TRT World'e yaptığı açıklamada, Baykar'ın kendilerini stratejik ortak olarak seçmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Biz Baykar'ı, Baykar da bizi seçti. Baykar harika bir şirket, muhtemelen dünyanın en iyisi. Bu ortaklığa o kadar bağlıyız ki şirketimizin tarihinde ilk defa başka bir firmayla ortak stant açtık. Bu firma da Baykar." diye konuştu.
Leonardo Başkanı Pontecorvo, Baykar'la çalışmaktan gurur duyduklarını söyledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 18, 2025
— Bu ortaklığa o kadar bağlıyız ki şirketimizin tarihinde ilk defa başka bir firmayla ortak stant açtık. Bu firma da Baykar
— Birlikte olağanüstü bir ürün geliştireceğiz. Hem Avrupa hem de dünya… pic.twitter.com/VIPOA1lOv2
Beklentilerinin, insansız hava araçları alanında liderlik olduğunu aktaran Pontecorvo, "Sonra da buradan daha ileriye gideceğiz. Birlikte olağanüstü bir ürün geliştireceğiz. Bu dönemlerde teknoloji, başarının teminatı. Teknolojinin en uç seviyesinde olacağımızdan eminim. Hem Avrupa hem de dünya pazarları için çok ikna edici bir ürünümüz olacak." ifadesini kullandı.
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"Maksimum katkıyı sunmak istiyoruz"
Pontecorvo, ortaklık kapsamında hangi ürünlere öncelik verileceği sorusuna ilişkin şunları söyledi:
"Öncelikle AKINCI, TB3, TB2. Bizim de kendi insansız hava aracımız var. İki çok dinamik şirketiz. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu nedenle öncelikle sabit bir platformla işe başlıyoruz, bahsettiğim dört insansız hava aracıyla. Ekiplerimizin uygulanabilir bulduğu ürünleri de kapsama alabiliriz. Maksimum katkıyı sunmak istiyoruz. Leonardo olarak zaten birçok Türk şirketiyle çalışıyoruz. Baykar'la da çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz."
Net bir planla işe başladıklarını anlatan Pontecorvo, "Baykar da bizim gibi teknolojiye, AR-GE'ye sıkı sıkıya bağlı. Büyük işler başarabiliriz. Bu da Avrupa'nın geride kaldığı bir alanda Avrupa'nın savunmasına, öncelikle İHA'larla çok ciddi katkılarda bulunabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 55. Paris Havacılık Fuarı’nda Leonardo ile kurulan ortaklığın ardından AA’ya açıklamalarda bulundu ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 16, 2025
— Ülkemizin savunma sanayisi açısından da özellikle son 20 senede gösterdiği başarı ve ivme bütün dünyada artık göz dolduruyor
—… pic.twitter.com/3ZpXzV6Bbr
Haberde, yeni ortak girişimin, Leonardo'nun son nesil elektronik ve yük sistemleri, elektronikler, sensörler, kameralar ve teknolojiyi tedarik etmesine ve bunun Baykar'ın ürettiği gelişmiş İHA'larla birleştirilip son nesil teknolojilerle yeni insansız platformların tasarlanmasına ve geliştirilmesine odaklandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.