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Teknoloji, Savunma sanayisi

KIZILELMA'dan PT-4 AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testi

22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
KIZILELMA'dan PT-4 AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testi

Ankara
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA ile ilgili yeni paylaşımda bulundu.
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22.05.2025


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