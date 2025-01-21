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Teknoloji, Savunma sanayisi

Karabük Üniversitesinden zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ve balistik dayanımını artıracak proje

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türk savunma sanayisine katkı sağlamak amacıyla zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ve balistik dayanımını artıracak proje geliştirdi.

Orhan Kuzu  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Karabük Üniversitesinden zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ve balistik dayanımını artıracak proje

Karabük

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Zırh Çeliklerinin Gaz Metal Ark Kaynak (GMAK) Yöntemi ile Birleştirilmesinde Yerinde Alaşımlama Uygulanarak Bağlantı Performanslarının ve Balistik Özelliklerinin İyileştirilmesi" projesi "TÜBİTAK 1001" kapsamında destek aldı.

KBÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kahraman'ın yürütücülüğünü yaptığı 1 milyon 600 bin lira bütçeli projeyle, zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ve balistik dayanımının artırılması amaçlanıyor.

Türk savunma sanayisinde kritik rol üstlenmesi beklenen projeyle, Türkiye'de kullanılan tamamı ithal kaynak tellerine alternatif, yerli ve milli kaynak teli geliştirilecek. GMAK yöntemiyle kaynak bağlantılarındaki mekanik zayıflıklar ve performans kayıpları minimize edilecek.

Bu yöntemle maliyetler yüzde 50 azaltılırken, kaynak performansının yüzde 30, balistik dayanımın ise yüzde 25 oranında artırılması hedefleniyor.

Proje, zırh çeliklerinin yanı sıra savunma ve otomotiv sanayisinde kullanılan yüksek mukavemetli çeliklerin kaynaklanabilirlik sorunlarına da çözüm sunacak, 1000 megapaskalın üzerindeki çeliklerde yaşanan mukavemet kayıpları, bu yöntemle önemli ölçüde azaltılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahraman, projenin, hem Türkiye'nin savunma sanayisine hem de KBÜ'ye büyük değer katacağını belirtti.

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