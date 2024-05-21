Dolar
32.19
Euro
34.94
Altın
2,420.18
ETH/USDT
3,792.80
BTC/USDT
69,997.00
BIST 100
10,895.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için Kum kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

İnsansız deniz aracı MARLİN, DENİZKURDU tatbikatında kullanıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insansız deniz aracı MARLİN'in muharip su üstü platformlarıyla DENİZKURDU-II/2024 tatbikatında ilk kez kullanıldığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İnsansız deniz aracı MARLİN, DENİZKURDU tatbikatında kullanıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Elektronik Harp faydalı yükleri entegre edilmiş TCB 1101 MARLİN-İnsansız Deniz Aracı (İDA), 9-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı faaliyetlerine iştirak ettirilerek ilk kez fiilen muharip su üstü platformlarımız ile birlikte bir tatbikat senaryosu kapsamında görevlendirildi." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine 19 Ocak 2024 tarihinde alınan MARLİN İDA; DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı kapsamında, 11 Mayıs’ta Seçkin Gözlemci Günü’ne, 14-16 Mayıs’ta EH ve Keşif-Gözetleme faaliyetlerine istinaden tatbikatın Çok Tehditli Ortamda Harekât safhasına katıldı. Ayrıca Tanımlanmış Deniz Resmine katkı sağlandı.

İlk kez DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda uydu üzerinden başarıyla komuta edilen MARLİN İDA ile kazanılan yetenekler, ülkemizin bu alanda NATO çapında öncül olduğunu göstererek önümüzdeki dönemde güdümlü mermili İDA’ların envantere girmesi ile birlikte bahse konu yetenek, kriz ve çatışma ortamında bir kuvvet çarpanı olarak kullanılabilecek."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin 72 sanığın yargılanmasına başlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Başbakan Yardımcısı Neacşu ile görüştü
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UCM Savcılığı mahkemelerin itibarını muhafaza etmek adına doğru olanı yapmıştır
Deniz Aslanı-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü yarın yapılacak
Edirne'de üniversite öğrencilerinin "Gazze Dayanışma Çadırı"ndaki nöbeti sürüyor

Benzer haberler

İnsansız deniz aracı MARLİN, DENİZKURDU tatbikatında kullanıldı

İnsansız deniz aracı MARLİN, DENİZKURDU tatbikatında kullanıldı

Bakan Güler: Efes Tatbikatı'na 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personel katılacak

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet