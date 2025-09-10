Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

HÜRJET sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha geride bıraktı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) geliştirdiği jet eğitim uçağı HÜRJET'in sertifikasyon sürecinde önemli bir aşamayı başarıyla geride bıraktığını duyurdu.

Firdevs Bulut Kartal  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
HÜRJET sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha geride bıraktı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Göklerin özgün evladı HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Görgün, açıklamasında, "Bu kazanım, yalnızca bir teknik başarı değil, aynı zamanda bağımsız semalar yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Geleceğin jet eğitim uçağı, yarının harp sahasında milli mühendisliğimizin izlerini taşıyacaktır. Aziz milletimizin duası, mühendislerimizin alın teri ve kurumlarımızın işbirliğiyle, semalarımızda tam bağımsız bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA), bir şirketin uçak veya uçak parçaları tasarlama ve bu tasarımları sertifikalandırma konusunda gerekli süreçlere, mühendislik altyapısına, kalite yönetim sistemine sahip olduğunu tescilleyen ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından verilen bir yetkinlik belgesi.

Üretim Organizasyonu Onayı (POA) ise yine EASA tarafından verilen ancak üretim tarafını kapsayan bir yetki. Bir şirketin tasarlanan parçaları veya uçakları uluslararası kalite ve emniyet standartlarına uygun şekilde üretebileceğini gösteriyor.

