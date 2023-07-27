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Teknoloji, Savunma sanayisi

HAVELSAN, Milli Muharip Uçağın gömülü eğitim sistemlerini geliştirecek

KAAN Milli Muharip Uçağın (MMU) uçtan uca tüm eğitim sistemlerinin ana sorumlusu HAVELSAN oldu.

Erhan Cihan Ünal  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
HAVELSAN, Milli Muharip Uçağın gömülü eğitim sistemlerini geliştirecek

İstanbul

MMU gömülü eğitim sistemlerini geliştirmek amacıyla, TUSAŞ ile HAVELSAN arasında "HAVELSAN ile KAAN Eğitim Sistemleri Sözleşmesi" imzalandı.16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'23) 3. günü gerçekleştirilen sözleşme ile KAAN MMU'nun uçtan uca tüm eğitim sistemlerinin ana sorumluluğunu HAVELSAN aldı.

Geliştirilecek Gömülü Eğitim Sistemi sayesinde, KAAN MMU pilotları, uçarken de eğitim alabilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Dünyada Live, Virtual, and Constructive denilen bu konsepte göre, sahip olduğumuz tecrübe ve kabiliyetlerle KAAN MMU'nun eğitim sistemlerini uçtan uca geliştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de KAAN'ın yıl sonu itibarıyla uçacağını, ama onun öncesinde test pilotlarının, HAVELSAN'ın mühendislik simülatörüyle uçuş kalitesini test edeceğini belirterek, "KAAN, ülkemizin bekası için olan bir uçak, bir sistem. Stratejik bir varlık. Stratejik partneri de HAVELSAN." değerlendirmesinde bulundu.

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