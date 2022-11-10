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Teknoloji, Savunma sanayisi

Gökbey helikopterinde kullanılacak turboşaft motoru aksesuar dişli kutusu TEI'ye teslim edildi

Eskişehir'de Alp Havacılık firmasınca tasarlanıp üretilen turboşaft motoru aksesuar dişli kutusunun, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'ye (TEI) teslim edildiği bildirildi.

Emrah Yaşar   | 10.11.2022
Gökbey helikopterinde kullanılacak turboşaft motoru aksesuar dişli kutusu TEI'ye teslim edildi

Eskişehir

TEI'den yapılan açıklamaya göre, "Gökbey" helikopterinde kullanılacak TEI-TS1400 Turboşaft Motoru Aksesuar Dişli Kutusu (ADK) ikinci prototip teslim töreni Alp Havacılık tesislerinde gerçekleştirildi.

Alp Havacılık Genel Müdürü Şenay İdil, törende, dişli kutusunun tasarım ve üretimini yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Firma olarak ikinci aksesuar dişli kutusunu teslim ettiklerini aktaran İdil, "Alp Havacılık olarak bu zamana kadar birçok ürün teslim ettik ancak bu ürün bizim için çok farklı. Çünkü ekip olarak tasarladık ve üretimini gerçekleştirdik. Alp Havacılık'ın genel stratejisine uygun olarak tamamen dikey entegre bir yapı altında bunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İdil, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit de aksesuar dişli kutusu üretiminin Türkiye için önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Böyle bir ilki başarmayı, Türkiye için önemli dönüm noktası olarak nitelendiren Akşit, şunları kaydetti:

"Dişli kutusu tasarımı konusunda hem Alp Havacılık ekiplerine hem de kendi ekibime Alp Havacılık tasarım ekibine vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum. El birliği ile Türkiye'ye bu teknolojiyi kazandırmış olduk. Bugün Türkiye havacılığı için tarihi bir anı yaşıyoruz. Çok önemli bir iş başardık. İnşallah aynı hızla devam edeceğiz ve seri imalat sonrası uçtuğunu göreceğiz. Ortaya konulan emek ve yapılan yatırımlarla Türkiye'miz için uçan, iş gören bir sisteme dönüşecek."

Törene, TEI ve Alp Havacılık firmasının tasarım birimleri ekiplerinin yöneticileri ve mühendisleri ile projeye destek olan birim yöneticileri katıldı.

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