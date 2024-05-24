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Teknoloji, Savunma sanayisi

Efes-2024 Tatbikatı'nda askeri telsizler canlı yayın aracı oldu

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Efes-2024 Tatbikatı'nda askeri telsizler canlı yayın aracı oldu

Ankara

Efes-2024 Tatbikatı'nda denizde mayın arama ve imha faaliyeti icra edecek birliği görev alanına götüren Atak 5 hücum botundaki su altı taarruz timi personelinin denize atlama görüntüleri, ASELSAN Elektronik Harp Korumalı El Telsizi'ne (EHKET) bağlı kamera üzerinden ASELSAN 9661 telsizine canlı aktarıldı.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Birleşik, Müşterek, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in izlediği canlı görüntülerin bir kısmı çıkarma yapan askerlerin göğsündeki ASELSAN telsizleri üzerinden gönderildi.

Denizde mayın arama ve imha faaliyeti icra edecek birliği görev alanına götüren Atak 5 hücum botundaki su altı taarruz timi personelinin denize atlama görüntüleri, botta bulunan ASELSAN EHKET'ye bağlı kamera üzerinden seyir yerinde bulunan yine ASELSAN 9661 telsizine "Geniş Bant Dalga Şekli Frekans Atlama" modu kullanılarak canlı aktarıldı.

Tatbikatın sabahki bölümünde de TCG Anadolu gemisinden sahile yapılan çıkarma faaliyetine Zırhlı Amfibi Hücum Aracıyla (ZAHA) katılan Amfibi Deniz Piyade unsurları tarafından icra edilen meskun mahal muharebesine ait görüntüler asker üzerinde bulunan EHKET'e bağlı kamera üzerinden seyir yerinde bulunan 9661 telsizine canlı iletildi.

Her iki canlı görüntü aktarımıyla Güler'in de bulunduğu seyir yerindeki ekranlardan, operasyon anlık takip edildi.

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