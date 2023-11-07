Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), kuruluşunun 38'inci yıl dönümünü çalışanlarının ve paydaşlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte kutladı.
Ankara
SSB’den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini kaydetti.
38 yıldır aynı inançla aynı hedefe doğru yürüyoruz.— SSB (@SavunmaSanayii) November 7, 2023
Hedefimiz; savunma sanayiinde "🇹🇷Tam Bağımsız Türkiye🇹🇷"
Başkanlığımızın 38. Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun. pic.twitter.com/aOh2D2pIzm
Geçmişten bugüne pek çok dönüm noktasına şahit olan savunma sanayisinin, bugün tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda güçlü bir şekilde ilerlediğini, yollarına inanç, emek ve kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Görgün, "Güçlü, lider Türkiye ve tam bağımsız savunma sanayii için yetkin ekosistemimizle, odaklı üretim anlayışımızla, geleceğin teknolojilerine gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ve ihracatımız ile emin adımlarla ilerliyoruz. Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Başkanlığımızın 38. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.