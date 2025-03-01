Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,159.90
BTC/USDT
84,500.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar AKINCI, MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN'ın MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Göksel Yıldırım  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Bayraktar AKINCI, MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Ankara

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI TİHA'nın MURAD AESA Radarı ile test uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu ve test videosunu paylaştı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da "MURAD AESA Radar + Bayraktar AKINCI TİHA = Gökyüzünde oyun değiştirecek milli ikili" paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bayraktar AKINCI TİHA'nın, ASELSAN MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla savunma sanayiimizde çığır açan bir başarıya daha imza atılmış oldu. Artık İHA'larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Baykar ve ASELSAN olmak üzere tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve katkı sunan herkesi yürekten kutluyorum."

Harp ortamının hızla değişen ve gelişen hedef setine karşı koyabilmek için günümüz muharip uçakları AESA teknolojisine sahip radarlarla donatılıyor.

MURAD 100-A, AESA mimarisi sayesinde çevik elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetine sahip olan ve eşzamanlı hava-hava/hava-yer angajman yetenekleri sunabilen son teknoloji çok fonksiyonlu atış kontrol radarı olarak geliştirildi.

Son dönemde savaş alanlarında insansız hava araçlarının artan rolü göz önüne alındığında, hem muharip jet uçaklarına hem de İHA'lara entegre edilebilen MURAD 100-A Radarı, hava harplerinde operasyonel üstünlüğü sağlamak için tüm hava araçlarında vazgeçilmez önem taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den, Mehmetçiğin ilk sahuruna ilişkin paylaşım
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Sudan'daki taraflara ateşkes ve barış çağrısı
İcra takibi için 7 kez arayan avukata "huzuru bozma"dan ceza
İHH'den Suriye'nin kuzeyindeki 22 bin 504 aileye kış yardımı

Benzer haberler

Bayraktar AKINCI, MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Bayraktar AKINCI, MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Dev nakliye uçaklarının bakımlarının yapıldığı Airbus tesislerinin dışındaki tek merkez kapılarını AA'ya açtı

Bayraktar KIZILELMA'nın uçuş testleri devam ediyor

ASELSAN'dan 296 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'dan 296 milyon avroluk sözleşme
Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri komutanları 2 HÜRJET ile kol uçuşu yaptı

Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri komutanları 2 HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
Türkiye'deki İHA üretim tesislerine bir yenisi eklendi

Türkiye'deki İHA üretim tesislerine bir yenisi eklendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet