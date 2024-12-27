Bakan Kacır, Baykar'ın İtalyan Piaggio Aerospace firmasını satın almasını değerlendirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alınmasına ilişkin, "Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin göstergesi." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığının, havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay vermesini değerlendirdi.
Bu satın almanın önemine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:
"140 yıllık İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in milli gururumuz Baykar tarafından alınması, Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin de göstergesi. Bu işbirliği, aynı zamanda Türkiye-İtalya dostluk bağlarının ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de hizmet edecektir. Hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.