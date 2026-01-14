Askeri fabrikaların üretimdeki gücü ASFAT etkinliğini artırıyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "ASFAT, Defense News Top 100 sıralamasında 2025 yılında 78'inci sıraya yükseldi, 2026 yılında ise ilk 70 şirket arasında yer almayı hedefliyor." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) gelecek yıl "dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi" listesinde ilk 70 şirket arasında yer almayı amaçladığına işaret ederek, "2025 yılında 3 milyar dolar tutarındaki satış sözleşme hedefine ulaşan ASFAT'ın, 2026 yılında 5 milyar dolar satış hedefini yakalayacağına eminim." dedi.
Görgün, ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, şirketin Milli Savunma Bakanlığına bağlı yapısıyla savunma sanayi alanında kamusal güvencenin sahadaki ifadelerinden olduğunu söyledi.
ASFAT'ın rolünü "Kabiliyeti sahada tutan kurumsal bir omurga" olarak tarif eden Görgün, şirketin güçlü yönlerinin sahadaki karşılığını şu sözlerle ortaya koydu:
"Askeri fabrikalarımız ve tersanelerimizde görev yapan on binlerce nitelikli insan kaynağının tecrübesi bu kurumun en büyük sermayesidir. Diğer taraftan, bakım, onarım, modernizasyon kabiliyetiyle tanktan zırhlı araca, topçudan deniz platformlarına kadar geniş bir yelpazede hazır olma halini yönetebilen bir yetkinlikten söz ediyoruz. Havacılıkta sertifikalı altyapılar, uluslararası standartlara dayalı sürdürülebilir idameyi mümkün kılan güçlü bir başlıktır. Aynı şekilde devletler arası iş birliği modeliyle hareket edebilmesi ASFAT'ın sadece bir üretici olmanın ötesinde aynı zamanda güven inşa eden kurumsal süreklilik üreten ve ortak kapasite geliştiren bir aktör olmasını sağlıyor."
ASFAT'ın gücünün sadece kendi bünyesindeki kabiliyetlerden ibaret olmadığını vurgulayan Görgün, şirketin, askeri fabrikaların ve tersanelerin kapasitesini, müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına göre çözüme dönüştürebilen, sahadaki ihtiyaçla sanayinin kabiliyetini aynı hedefte buluşturan bir köprü rolü üstlendiğini dile getirdi.
ASFAT'ın son yıllardaki gelişimine dikkati çeken Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2018'de çalışan sayısı 14 olan ASFAT, günümüz itibariyle 450'lere ulaşmıştır. Proje ölçeği büyümüş, yürütülen proje sayısı 79'a yükselmiştir. 2025 yılında elde edilen ciro, finansal raporlama standartlarına göre 560 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. ASFAT, Defense News Top 100 sıralamasında 2025 yılında 78'inci sıraya yükselmiş, 2026 yılında ilk 70 şirket arasında yer almak hedefini ortaya koymuştur. 2025 yılında 3 milyar dolar tutarındaki satış sözleşme hedefine ulaşan ASFAT'ın, 2026 yılında 5 milyar dolar satış hedefini yakalayacağına eminim."
AKHİSAR Açık Deniz Karakol Gemisi'nin Romanya'ya satışına yönelik 223 milyon avroluk sözleşmenin gurur verdiğini vurgulayan Görgün, bunun yanında Açık Deniz Karakol Gemilerinin 7-10'uncu gemileri, MİLDEN Milli Denizaltı Projesi Faz 1 ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Faz 1 ve Faz 2 projelerinin ASFAT tarafından yürütüleceğini anımsattı.
ASFAT'ın gelecekteki gelişim alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haluk Görgün, ASFAT'a bugüne kadar katkı sunan herkese teşekkür etti.